В Австрии предрекли скорый конец «украинской монополии» на транзит газа

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-19T11:21:36+03:00

Участник проекта "Северный поток - 2" Райнер Зеле также подчеркнул, что Восточная Европа потеряет возможность устанавливать высокие цены за транспортировку топлива

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Глава австрийского концерна OMV, Райнер Зеле, отметил, что запуск "Северного потока - 2" положит конец "украинской монополии" в вопросах транзита газа.

Он также подчеркнул, что после запуска газопровода страны Восточной Европы потеряют возможность устанавливать слишком высокие цен за транзит. Это будет являться позитивным моментом с точки зрения конкуренции.

Но, по его мнению, игнорировать Украину нельзя, так как Евросоюзу после отказа от атомной энергии и угля потребуется больше голубого топлива.

Зеле подчеркнул, что в вопросе энергетики между Европой и Москвой существует четкий баланс. Одним нужен газ, а другим - деньги от его продажи, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях депутат Рады заявил, что Украина может поставлять газ в ЕС вместо России. Сергей Тарута предлагает нарастить добычу топлива в республике и обеспечить им Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU