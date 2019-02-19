В Австрии предрекли скорый конец «украинской монополии» на транзит газа
Глава австрийского концерна OMV, Райнер Зеле, отметил, что запуск "Северного потока - 2" положит конец "украинской монополии" в вопросах транзита газа.
Он также подчеркнул, что после запуска газопровода страны Восточной Европы потеряют возможность устанавливать слишком высокие цен за транзит. Это будет являться позитивным моментом с точки зрения конкуренции.
Но, по его мнению, игнорировать Украину нельзя, так как Евросоюзу после отказа от атомной энергии и угля потребуется больше голубого топлива.
Зеле подчеркнул, что в вопросе энергетики между Европой и Москвой существует четкий баланс. Одним нужен газ, а другим - деньги от его продажи, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях депутат Рады заявил, что Украина может поставлять газ в ЕС вместо России. Сергей Тарута предлагает нарастить добычу топлива в республике и обеспечить им Европу.
ИСТОЧНИК KP.RU