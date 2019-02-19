«Роскосмос» отправит туристов вокруг Земли по короткому «гагаринскому» маршруту
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ближайших планах по развитию космического туризма. В частности, по его словам, госкорпорация решила запустить проект облета Земли по короткому «гагаринскому» маршруту: предполагается, что космонавты-любители будут совершать один виток вокруг нашей планеты - как Юрий Гагарин в 1961 году.
«Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса», - написал Рогозин в своем Twitter.
Кроме того, «Роскосмос» объявил о возобновлении программы посещения космическими туристами МКС. Как выяснилось, корпорация космической деятельности уже подписала контракт с американской компанией Space Adventures на полет двух космонавтов-любителей. «Полет на борт станции состоится до конца 2021 года», - уточняется на сайте «Роскосмоса».
Роскосмос и компания Space Adventure подписали контракт об осуществлении краткосрочных полётов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе прошлого года появилась информация о том, что «Роскосмос» планирует запустить на орбиту вип-станцию для туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU