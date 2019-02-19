«Роскосмос» отправит туристов вокруг Земли по короткому «гагаринскому» маршруту

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-19T11:03:38+03:00

Как ожидается, это позволит сократить сроки подготовки космонавтов-любителей к полету [видео]

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ближайших планах по развитию космического туризма. В частности, по его словам, госкорпорация решила запустить проект облета Земли по короткому «гагаринскому» маршруту: предполагается, что космонавты-любители будут совершать один виток вокруг нашей планеты - как Юрий Гагарин в 1961 году.

«Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса», - написал Рогозин в своем Twitter.

Кроме того, «Роскосмос» объявил о возобновлении программы посещения космическими туристами МКС. Как выяснилось, корпорация космической деятельности уже подписала контракт с американской компанией Space Adventures на полет двух космонавтов-любителей. «Полет на борт станции состоится до конца 2021 года», - уточняется на сайте «Роскосмоса».

Роскосмос и компания Space Adventure подписали контракт об осуществлении краткосрочных полётов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе прошлого года появилась информация о том, что «Роскосмос» планирует запустить на орбиту вип-станцию для туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU