2019-02-19T11:23:38+03:00
Экономика

Росстат усмотрел снижение цен на нефтепродукты в России

В январе бензин подешевел на 19,1% по сравнению с прошлым месяцем
Елена АКИМОВА
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Росстат усмотрел динамику снижения цен на топливо в 2019 годуРосстат усмотрел динамику снижения цен на топливо в 2019 годуФото: Иван ВИСЛОВ
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Росстат усмотрел положительную динамику в ценах на топливо в России. По данным ведомства в январе было замечено снижение на отдельные виды нефтепродуктов в обрабатывающих производствах. По сравнению с прошлым месяцем понижение достигло 19,1 процента.

В первую очередь положительная динамика отметилась на бензин автомобильный — на 19,1%, пропан и бутан сжиженные — на 17,2%, топливо судовое — на 9,3%, топливо дизельное — на 9,2%. Такие сведения приводятся на сайте Росстата. За основу специалисты брали цены промышленных товаров для реализации на внутреннем рынке.

Возможно, цифры не врут, но мало кто из автомобилистов может подтвердить, что литр бензина действительно стал дешевле.

Виновных в росте цен на топливо недавно отыскали в ФАС.

Ведомство возбудило дело о картельном сговоре между нефтетрейдерами АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл». В действиях данных компаний усмотрели манипулирование рынком при сделках с бензином на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет «Ридус».

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России. В частности, он заявил, что рост цен на автомобильное топливо в 2019 году останется в пределах инфляции. Январский скачек цен он назвал разовым, связав его с повышением НДС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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