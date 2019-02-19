Захарова назвала шантажом угрозы Трампа к военным Венесуэлы

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-19T11:45:06+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обращение президента США Дональда Трампа к венесуэльским военным шантажом.

- "Шантаж как способ возвращения "демократии" венесуэльскому народу, - подчеркнула политик.

Ранее президент США Дональд Трамп направил военным Боливарианской республики письмо. В нем он призвал их перестать поддерживать лидера страны Николаса Мадуро и принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии.

Президент США также заявил, что Америка стремится "обеспечить мирную передачу власти", однако рассматривают "и другие варианты".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля Дональд Трамп отказался от встречи с Николасом Мадуро. Глава США отметил, что в Венесуэле "происходило много ужасных вещей". Трамп считает, что народ страны нищенствует, хотя когда-то это была самая богатая страна в Южной Америке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687979" frameborder="0"></iframe> Мадуро разорвал дипломатические отношения c США.

ИСТОЧНИК KP.RU