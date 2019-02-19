СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-19T12:04:21+03:00

Также в Минюст РФ подчеркнули, что 70% разводов приходится на семьи с детьми

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В Министерстве юстиции РФ заявили о том, что россияне стали реже заключать браки.

За последние восемь лет их число сократилось на четверть, а количество разводов - на 6%. К слову, 70 % разводов приходится на семьи с детьми.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года стало известно о том, что россияне стали реже создавать семьи. За семь месяцев 2018 года поженились на 12% меньше пар, чем за тот же период годом ранее.

К слову, тенденция к снижению браков наблюдается с 2014 года. Это объясняется демографическим спадом, который был в стране еще в 90-х годах.

С января–июль 2018 года было заключено 495,5 тыс. браков. Если количество свадеб уменьшается, то количество разводов незначительно, но растет. Показатель увеличился на 0,4%, до 349,4 тыс. случаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/460081" frameborder="0"></iframe> Самые разорительные разводы знаменитостей.Дамир МУХАМЕДЖАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU