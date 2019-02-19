СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-19T12:24:16+03:00

Госдума запретила военным размещать информацию о службе в соцсетях и СМИ Фото: ТАСС

Авторы закона отметили, что российские военнослужащие представляют особый интерес для террористических организаций

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Государственная Дума приняла закон, запрещающий военным размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы.

Военнослужащим будет запрещено размещать в том числе фото, видео и данные геолокации, которая позволит раскрыть их ведомственную принадлежность.

Авторы нового закона отметили, что такое решение было принято по причине особого интереса к военным со стороны иностранных спецслужб и террористических организаций.

Кроме этого, данные запретят распространять военнослужащим, призванным на сборы, сообщает "РИА-Новости". Однако запрет не коснется военных, в чьи обязанности входит распространение информации, которое ведется в установленном порядке.

Новый закон запрещает военнослужащим иметь при себе любые гаджеты, использующие интернет, способные передать фото- и видеоматериалы,

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года стало известно, что в Госдуме приняли закон о введении электронного военного билета. Однако новый виртуальный документ будут выдавать по желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU