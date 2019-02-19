Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-19T12:21:49+03:00

В декабре прошлого года наша страна заняла второе место в мире по этому показателю

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Во вторник, 19 февраля, появилась информация о том, что в декабре прошлого года Россия заняла второе место в мире по объему добычи нефти, опередив при этом Саудовскую Аравию.

Как стало известно, в последнем месяце 2018 года наша страна добывала 10,738 миллиона баррелей в сутки. А у Эр-Рияда уровень добычи опустился на 4,06% - до 10,643 миллиона баррелей в день.

Между тем первое место по объемам нефтедобычи осталось за США. Согласно данным организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), в декабре в Соединенных Штатах в среднем добывалось 11,658 миллиона баррелей в сутки.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти в 2019 году на 2,8% (800 тысяч баррелей в сутки), а государства, не входящие в картель, - на 2% (400 тысяч баррелей в сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU