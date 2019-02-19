2019-02-19T13:09:43+03:00
В мире

Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"

Венесуэльский политик подчеркнул, что президент США стремится навязать "единственный для всех образ мышления"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"Фото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что речь главы США Дональда Трампа в Международном университете штата Флорида была выдержана "почти в нацистском духе отрицания других идеологий".

Венесуэльский политик также отметил, что американский глава отрицает другие идеологии и стремится навязать "единственный для всех образ мышления, который присущ всем шовинистам в Белом доме".

Напомним, в понедельник Дональд Трамп во время выступления в Международном университете Флориды в Майами, посвященном ситуации в Венесуэле, подверг критике идеологию социализма. Американский политик отметил, что "социализм - это печальная и дискредитировавшая себя идеология", которая "всегда порождает тиранию". При этом он подчеркнул, что "дни социализма и коммунизма в Венесуэле сочтены", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Захарова назвала шантажом угрозы Трампа к военным Венесуэлы. Накануне президент США призвал венесуэльцев перестать поддерживать Мадуро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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