Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-19T13:09:43+03:00

Венесуэльский политик подчеркнул, что президент США стремится навязать "единственный для всех образ мышления"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что речь главы США Дональда Трампа в Международном университете штата Флорида была выдержана "почти в нацистском духе отрицания других идеологий".

Венесуэльский политик также отметил, что американский глава отрицает другие идеологии и стремится навязать "единственный для всех образ мышления, который присущ всем шовинистам в Белом доме".

Напомним, в понедельник Дональд Трамп во время выступления в Международном университете Флориды в Майами, посвященном ситуации в Венесуэле, подверг критике идеологию социализма. Американский политик отметил, что "социализм - это печальная и дискредитировавшая себя идеология", которая "всегда порождает тиранию". При этом он подчеркнул, что "дни социализма и коммунизма в Венесуэле сочтены", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Захарова назвала шантажом угрозы Трампа к военным Венесуэлы. Накануне президент США призвал венесуэльцев перестать поддерживать Мадуро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/647227" frameborder="0"></iframe> «Асад - чудовище, а Россия не сдержала слово». Полная речь Трампа.Трамп пояснил причины ракетного удара по Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU