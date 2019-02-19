Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-19T13:39:08+03:00

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Стало известно, что Росздравнадзор изъяли из оборота таблетки и сироп "Эпистат", который назначается больным при отите, ларингите или астме.

Лекарство, как и ранее отозванный с рынка "Эреспал", содержит противовоспалительное вещество фенспирид.

Ранее российские ученые провели ряд исследований на животных, которые показали, что вещество может вызвать сильную сердечную аритмию.

Росздравнадзор просит свои территориальные подразделения "обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанных препаратов", а производителя - предоставить сведения об изъятии из обращения этих лекарств, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года в ГИБДД планируют приравнять эффект от таблеток к опьянению. Список и предельные допустимые нормы препаратов разработают вместе с Минздравом.

А в августе прошлого года правительство РФ обновило список запрещённых в спорте препаратов. Перечь был приведен в соответствие с требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA)

ИСТОЧНИК KP.RU