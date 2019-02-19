СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-19T13:58:06+03:00

Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава МИД РФ также отметил, что выступает категорически против ответных мер в вопросе ограничения средств массовой информации

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил. что блокировка аккаунтов телеканала RT с миллиардами просмотров в Facebook - это типичный пример давления на российские СМИ.

- Я считаю, что это однозначно очередной пример давления на российские СМИ, на свободу слова. Это прискорбно, - подчеркнул политик.

При этом Сергей Лавров заявил, что заявил, что категорически против ответных мер в вопросе ограничения зарубежных средств массовой информации, сообщает "ТАСС".

- В том, что мы до сих пор этого не делаем, не только свидетельство нашей выдержки, но и свидетельство нашей силы, - подытожил российский политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Facebook без предварительных оповещений заблокировал четыре проекта Russia Today. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверена, что страницы убрали из общего доступа по запросу телеканала CNN. По ее мнению, американская социальная сеть и телеканал действуют как орудие цензуры госдепартамента США.

Позже представители Facebook объяснили блокировку проектов RT. Представители соцсети пообещали восстановить доступ к страницам, когда их владельцы раскроют данные о себе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/682646" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров- о Трампе.

ИСТОЧНИК KP.RU