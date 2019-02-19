2019-02-19T13:58:06+03:00
Политика

Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ

Глава МИД РФ также отметил, что выступает категорически против ответных мер в вопросе ограничения средств массовой информации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИЛавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил. что блокировка аккаунтов телеканала RT с миллиардами просмотров в Facebook - это типичный пример давления на российские СМИ.

- Я считаю, что это однозначно очередной пример давления на российские СМИ, на свободу слова. Это прискорбно, - подчеркнул политик.

При этом Сергей Лавров заявил, что заявил, что категорически против ответных мер в вопросе ограничения зарубежных средств массовой информации, сообщает "ТАСС".

- В том, что мы до сих пор этого не делаем, не только свидетельство нашей выдержки, но и свидетельство нашей силы, - подытожил российский политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Facebook без предварительных оповещений заблокировал четыре проекта Russia Today. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверена, что страницы убрали из общего доступа по запросу телеканала CNN. По ее мнению, американская социальная сеть и телеканал действуют как орудие цензуры госдепартамента США.

Позже представители Facebook объяснили блокировку проектов RT. Представители соцсети пообещали восстановить доступ к страницам, когда их владельцы раскроют данные о себе.

Сергей Лавров- о Трампе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: цель США создать квазигосударство на берегу Евфрата
В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%
Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу
Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи
В Москве из фуры на ходу выпали бордюры
Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"
Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть
Queen выступит на вручении премии «Оскар»
В римском аэропорту произошел пожар
Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Госдума вступилась за должников по ипотеке
Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару