В Москве из фуры на ходу выпали бордюры

СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-19T13:56:56+03:00

В Москве при транспортировке из фуры выпали бордюры.

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В Москве при транспортировке из фуры на ходу выпали бордюры, которые немного задели автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Инцидент произошел днем во вторник, 19 февраля, на улице Адмирала Корнилова.

Как сообщает источник kp.ru, водитель пострадавшего внедорожника покинул место происшествия. В дальнейшем выпавшие бордюры люди вручную перетаскивали через проезжую часть.

На данный момент, о пострадавших сообщений не поступало.

Очевидец произошедшего прислал в редакцию "Комсомольской правды" видео, на котором можно увидеть, как выпавшие бордюры создают препятствие дорожному движению. Автомобили пытаются объехать место ЧП, в то время как некоторые люди расчищают дорогу, чтобы не образовался серьезный затор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692781" frameborder="0"></iframe> На улице Адмирала Корнилова в Москве при транспортировке из фуры выпали бордюры.

Ранее kp.ru сообщал о подобном инциденте, который произошел в Прокопьевске в ноябре прошлого года. Тогда из фуры на ходу на дорогу пятьдесят железнодорожных колес. Сорок из пятидесяти колес рассыпались по дороге, повредив забор дома

ИСТОЧНИК KP.RU