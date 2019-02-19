Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи
Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о паллиативной помощи.
- Документ закрепляет право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, - говорится в тексте нового законопроекта.
Также оговаривается возможность медицинского вмешательства "без согласия гражданина, если состояние больного не позволяет ему выразить свою волю".
К слову, решение о таком вмешательстве будет приниматься врачебной комиссией. Если ее собрать невозможно, то решение будет принимать консилиум врачей или лечащий врач, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года американские ученые выяснили, что из-за груди женщинам сложно получить первую медицинскую помощь на улице. Прохожие бояться получить обвинения в сексуальных домогательствах.
ИСТОЧНИК KP.RU