2019-02-19T14:14:44+03:00
Общество

Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи

В документе говорится о возможности медицинского вмешательства без согласия гражданина, если его состояние не позволяет ему выразить свою волю
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Госдума приняла законопроект о паллиативной помощиГосдума приняла законопроект о паллиативной помощиФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о паллиативной помощи.

- Документ закрепляет право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, - говорится в тексте нового законопроекта.

Также оговаривается возможность медицинского вмешательства "без согласия гражданина, если состояние больного не позволяет ему выразить свою волю".

К слову, решение о таком вмешательстве будет приниматься врачебной комиссией. Если ее собрать невозможно, то решение будет принимать консилиум врачей или лечащий врач, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года американские ученые выяснили, что из-за груди женщинам сложно получить первую медицинскую помощь на улице. Прохожие бояться получить обвинения в сексуальных домогательствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: цель США создать квазигосударство на берегу Евфрата
В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%
Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу
В Москве из фуры на ходу выпали бордюры
Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ
Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"
Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть
Queen выступит на вручении премии «Оскар»
В римском аэропорту произошел пожар
Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Госдума вступилась за должников по ипотеке
Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару