Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-19T14:14:44+03:00

В документе говорится о возможности медицинского вмешательства без согласия гражданина, если его состояние не позволяет ему выразить свою волю

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Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о паллиативной помощи.

- Документ закрепляет право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, - говорится в тексте нового законопроекта.

Также оговаривается возможность медицинского вмешательства "без согласия гражданина, если состояние больного не позволяет ему выразить свою волю".

К слову, решение о таком вмешательстве будет приниматься врачебной комиссией. Если ее собрать невозможно, то решение будет принимать консилиум врачей или лечащий врач, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года американские ученые выяснили, что из-за груди женщинам сложно получить первую медицинскую помощь на улице. Прохожие бояться получить обвинения в сексуальных домогательствах.

ИСТОЧНИК KP.RU