2019-02-19T14:53:33+03:00
Экономика

В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%

Средняя сумма одной незаконной операции составила больше трех тысяч
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%Фото: Анастасия Осипова
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Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России заявил, что объем незаконных операций с использованием платежных карт за 2018 год увеличился на 44%, то есть до 1,4 миллиардов рублей.

При этом их количество за прошлый год составило 417 тысяч. Это на 31,4% больше, чем в 2017 году. К слову, средняя сумма одной несанкционированной операции в прошлом году составила 3,32 тысячи рублей. Это на 9,6% больше, чем в 2017 году, сообщает "ТАСС".

Общее количество операций с платежными картами, эмитированных на территории России, в прошлом году увеличилось на 8 млрд или 34,6% и составило 32 млрд.

Также эксперты сделали вывод, что по объему незаконных операций с использованием карт две трети показателей приходится на Москву.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля стало известно, что Visa позволит снимать с карт наличные в кассах магазинов. Предполагается, что данная услуга будет доступна с весны этого года.

Этого преступника, вскрывающего платежные терминалы, разыскивают в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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