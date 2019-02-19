2019-02-19T15:02:47+03:00
Политика

Лавров: цель США создать квазигосударство на берегу Евфрата

По словам главы МИД РФ, задача восстановления территориальной целостности Сирии для Вашингтона являлась лишь маневром для отвода глаз
Елена Гильманова
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Под предлогом борьбы с терроризмом власти США пытаются расколоть Сирию и создать в регионе квазигосударство. Соответствующие заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, во вторник, 19 февраля.

Лавров назвал ситуацию на северо-востоке Сирии результатом незаконного пребывания там Соединенных Штатов. По словам министра, под предлогом борьбы с терроризмом Вашингтон взял к себе в союзники основные курдские формирования для раскола САР.

«Они в лоб, без каких-либо экивоков, заявляют, что они курдов будут поддерживать, даже уйдя из Сирии, но только до той поры, пока курды не начнут взаимодействовать с сирийским правительством и Российской Федерацией», — заявил глава МИД

Министр заявил, что задача восстановления сирийского суверенитета Сирии являлась для США лишь маневром для отвода глаз. На самом деле Вашингтон собирался создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата.

«Их цель - теперь это становится всё более очевидным - Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство. Они в него уже активно вкладывают средства, в том числе заставляют союзников платить за обустройство этой части САР», - отметил Лавров.

Глава МИД отметил, что уход Соединённых Штатов из Сирии окажет позитивное влияние на ситуацию в регионе.

Ранее президенты России, Ирана и Турции также сошлись во мнении, что вывод войск США из Сирии является позитивным шагом, который поможет стабилизировать обстановку. Напомни, что президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии 19 декабря прошлого года. 4 января 2019 года глава американского Госдепа Майк Помпео заявил о начале выполнения данного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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