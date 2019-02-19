2019-02-19T15:25:55+03:00
Политика

Лавров: Россия будет биться за Вышинского

Глава МИД РФ сообщил, что Москва считает необходимым устранить очередное проявление полного неуважения к профессии журналиста
Елена Гильманова
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Лавров: Россия будет биться за ВышинскогоЛавров: Россия будет биться за ВышинскогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва будет биться за Кирилла Вышинского и добиваться, чтобы очередное вопиющее проявление полного неуважения к профессии журналиста было устранено. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком во вторник, 19 февраля.

Глава МИД сообщил, что Москва продолжит «держать этот вопрос пока под контролем». Однако, он отметил, что от современного руководства Незалежной «можно ждать чего угодно».

По словам главы МИД, недопустимо обвинять в госизмене журналиста, который просто профессионально выполняет свою работу. «Сами будем предпринимать все необходимые меры, активно поддерживать усилия ОБСЕ и добиваться того, чтобы это очередное вопиющее проявление полного неуважения к профессии журналиста было устранено», - заявил Лавров.

«Мы будем за Кирилла Вышинского биться до достижения позитивного результата», - подчеркнул он.

Напомним, что Кирилла Вышинского, напомним, обвиняют в государственной измене. Следствие считает, что он причастен к созданию медиаструктур, которые вели «гибридную» информационную войну против Украины. На сегодняшнем заседании в Херсоне слушалась апелляция защиты на меру пресечения для журналиста. Также Вышинский требовал сменить судейскую коллегию. В обоих ходатайствах ему было отказано. В июле прошлого года Вышинский обратился за помощью к Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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