2019-02-19T15:44:45+03:00
Общество

Роскачество составило рейтинг качественных российских вин

Большая часть исследованных алкогольных напитков даже превосходит требования ГОСТов
Елена Гильманова
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Роскачество составило рейтинг отечественных винРоскачество составило рейтинг отечественных вин
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Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России провело исследование отечественного винного рынка и составило собственный "Винный гид России". Рейтинг алкогольных напитков составляло специальное жюри, которое состояло из 23 ведущих российских экспертов и двух специалистов, приглашенных из Италии.

Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что большая часть исследованных вин превосходит требования ГОСТов, которые установили минимальную допустимую границу в 71 балл. Компания экспертов ведомств повысил планку до 78.

В итоговом рейтинге 78 из 114 видов красных вин получили более 78 баллов, из 104 белых таких было 56 образцов, из 19 розовых - 9, из 51 игристых - 38, из 32 ликерных - 30.

Жюри оценили 320 образцов отечественных вин из Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, которые являются доступными по цене, стоят не более тысячи рублей и широко представлены в магазинах страны.

Проект «Винный гид России» был запущен еще в прошлом году. Перед Новым годом исследовали шампанское. В феврале был составлен также рейтинг розовых вин российского производства среднего ценового сегмента. Тогда изучили и продегустировали 19 образцов розового вина российского производства в среднем ценовом сегменте, девять из которых были признаны превосходящими планку госстандарта и смогли войти в «Винный гид России». Все они произведены в крупнейших винодельческих регионах России: в Крыму и на Кубани.

КОНКРЕТНО

Топ-3 белых вин

Fanagoria - 773 руб

Винодельня Юбилейная - 234 руб

Солнечная Долина - 476 руб

Топ-3 красных вин

Alma Valley - 536 руб

Русские Сказки - 979 руб

Шато Ле Гран Восток - 490 руб

Топ-3 розовых вин

Высокий Берег - 497 руб

Chateau Tamagne - 203 руб

ZB - 479 руб

Полностью "Винный гид России" можно посмотреть здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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