Количество отжиманий укажет на проблемы с сердцем

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-19T15:50:35+03:00

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Врачи уверены, что крепкое физическое здоровье и отличная спортивная форма может стать залогом отсутствия проблем с сердечно-сосудистой системой. К такому выводу пришли ученые, наблюдавшие за пожарными из штата Индиана.

Медики, которые регулярно проводили осмотры сотрудников пожарной службы, отметили, что способность мужчины отжиматься напрямую связана с работой сердца. Те спасатели, которые могли на протяжении десяти лет регулярно делать не менее десяти отжиманий, почти не имели проблемы с сердцем. Вероятность возникновения проблем с сердцем у них была на 96% меньше, чем у той группы, в которой добровольцы отжимались до 10 раз. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of the American Medical Association.

Медики отметили, что мужчины, способные регулярно отжиматься от 21 до 30 раз здоровее своих собратьев на 75%. Исследователи предполагают, что данную методику вполне можно использовать для оценки состояния здоровья сильной половины человечества, пишет сайт Утро.ру.

Пятилетний Рахим Куриев 28 ноября установил новый мировой рекорд по отжиманиям без перерыва. Юному спортсмену пришлось повторно доказывать свое превосходство, ведь в прошлый раз его достижение, а он сделал более 4000 отжиманий, не засчитали из-за нарушений. Судьям не понравилось, что мальчик отвлекался на мультфильмы. В этот раз испытание прошло успешно и с этим ребенка поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU