2019-02-19T15:53:13+03:00
Политика

Путин и Нетаньяху встретятся в Кремле 21 февраля

Ожидается, что президент РФ и премьер Израиля обсудят не только двусторонние отношения, но и ситуацию в Сирии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент России Владимир ПутинПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что двусторонние переговоры пройдут в четверг, 21 февраля, в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы российского государства.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии", - говорится в анонсе, опубликованном на сайте Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года Нетаньяху и Путин проводили также телефонные переговоры. Тогда разговор состоялся по инициативе израильской стороны и затрагивал в основном вопросы, связанные с ситуацией в Сирии.

Вскоре после этого сам премьер еврейского государства заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным в конце февраля для обсуждения присутствия иранских войск на территории арабской республики.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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