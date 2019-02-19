Путин и Нетаньяху встретятся в Кремле 21 февраля

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-19T15:53:13+03:00

Ожидается, что президент РФ и премьер Израиля обсудят не только двусторонние отношения, но и ситуацию в Сирии

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что двусторонние переговоры пройдут в четверг, 21 февраля, в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы российского государства.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии", - говорится в анонсе, опубликованном на сайте Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года Нетаньяху и Путин проводили также телефонные переговоры. Тогда разговор состоялся по инициативе израильской стороны и затрагивал в основном вопросы, связанные с ситуацией в Сирии.

Вскоре после этого сам премьер еврейского государства заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным в конце февраля для обсуждения присутствия иранских войск на территории арабской республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/637161" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU