Путин и Нетаньяху встретятся в Кремле 21 февраля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что двусторонние переговоры пройдут в четверг, 21 февраля, в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы российского государства.
"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии", - говорится в анонсе, опубликованном на сайте Кремля.
Сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года Нетаньяху и Путин проводили также телефонные переговоры. Тогда разговор состоялся по инициативе израильской стороны и затрагивал в основном вопросы, связанные с ситуацией в Сирии.
Вскоре после этого сам премьер еврейского государства заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным в конце февраля для обсуждения присутствия иранских войск на территории арабской республики.
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU