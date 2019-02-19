Порошенко официально закрепил курс на вступление в НАТО и ЕС
Во время заседания Верховной рады Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, окончательно утвердивший изменения в конституцию страны, которыми официально закрепляется курс на вступление в НАТО и Евросоюз.
«Изменения в конституцию никак не лишние. Моя стратегическая миссия - необратимость европейской и трансатлантической интеграции», - заявил Порошенко на заседании украинского парламента по случаю пятой годовщины «майдана», после чего подписал законопроект.
Согласно тексту документа, в преамбуле главного закона страны теперь закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».
Изменяются и полномочия главы государства. Он становится «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора».
«Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 (года) - подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО», - подчеркнул Порошенко.
Предусматривается также и изъятие из положений конституции нормы, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота России в Крыму.
Напомним, что в ноябре прошлого года Порошенко предложил внести изменения в преамбулу Конституции и ряд статей, чтобы обязать все ветви власти поддерживать курс на вступление в НАТО и полную интеграцию с альянсом. Ранее kp.ru сообщал, что 7 февраля Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в основной закон страны. После чего их необходимо было подписать президенту.
ИСТОЧНИК KP.RU