Порошенко официально закрепил курс на вступление в НАТО и ЕС

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-19T16:05:13+03:00

С новыми изменениями в конституции глава государства становится гарантом реализации курса на приобретение членства в Евросоюзе и в Североатлантическом альянсе

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Во время заседания Верховной рады Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, окончательно утвердивший изменения в конституцию страны, которыми официально закрепляется курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

«Изменения в конституцию никак не лишние. Моя стратегическая миссия - необратимость европейской и трансатлантической интеграции», - заявил Порошенко на заседании украинского парламента по случаю пятой годовщины «майдана», после чего подписал законопроект.

Согласно тексту документа, в преамбуле главного закона страны теперь закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».

Изменяются и полномочия главы государства. Он становится «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора».

«Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 (года) - подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО», - подчеркнул Порошенко.

Предусматривается также и изъятие из положений конституции нормы, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота России в Крыму.

Напомним, что в ноябре прошлого года Порошенко предложил внести изменения в преамбулу Конституции и ряд статей, чтобы обязать все ветви власти поддерживать курс на вступление в НАТО и полную интеграцию с альянсом. Ранее kp.ru сообщал, что 7 февраля Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в основной закон страны. После чего их необходимо было подписать президенту.

ИСТОЧНИК KP.RU