Лавров надеется, что Словакия сможет обеспечить консенсус в ОБСЕ

СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-19T16:32:38+03:00

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Россия рассчитывает на то, что Словакия, будучи председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сможет найти оптимальные пути решения актуальных проблем на основе консенсуса в рядах членов ОБСЕ. Такую позицию озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров со своим словацким коллегой, действующим главой объединения Мирославом Лайчаком.

При этом он указал на то, что сейчас многие инструменты обеспечения стратегической стабильности "подвергаются эрозии", а потому председательство Словакии выпало на довольно непростой период.

"Остаются неурегулированными конфликты, в том числе на пространстве ОБСЕ. Никуда не исчезает, к сожалению, угроза терроризма, наркотрафика, нелегальной миграции. Продолжается достаточно серьезная борьба - не всегда по правилам - в мировых торговых вопросах", - сказал Лавров, добавив и проблему вмешательства во внутренние дела государств.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что хотел бы выслушать оценки Лайчака относительно ситуации на Украине, которую тот накануне посетил, передает ТАСС.

Напомним, что Словакия является председателем ОБСЕ с 1 января 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Лайчак, будучи главой международной организации, обратился к Киеву с призывом пересмотреть решение по российским наблюдателям в составе наблюдателей на выборах президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU