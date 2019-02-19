2019-02-19T16:43:12+03:00
Политика

Глава МИД Японии назвал условие получения Трампом Нобелевской премии

Таро Коно считает, что президент США сможет рассчитывать на получение награды в случае полной денуклеаризации КНДР
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет достоин получения Нобелевской премии мира лишь в том случае, если ему удастся довести до конца процесс полной денуклеаризации КНДР. Такое мнение высказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Если Северная Корея осуществит денуклеаризацию, а также избавится от баллистических ракет, то президент Трамп будет достоин Нобелевской премии", - сказал дипломат.

При этом он указал на то, что в настоящий момент данный процесс идет слишком медленно, и никакого прогресса не наблюдается, передает ТАСС.

Напомним, ранее сам Трамп сообщил о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его кандидатуру на получение Нобелевской премии мира.

Сайт kp.ru писал о том, что американский лидер не верит в свою победу, но посчитал бы ее заслуженной. Так, хозяин Белого дома указал на то, что именно он наладил отношения с северокорейскими гражданами и "спас" мирных жителей Сирии от последствий антитеррористической операции России, Ирана и официального Дамаска в Идлибе.

Трамп назвал фастфуд прекрасной американской трапезой. Here s another video I shot of the White House fast food spread that includes the Domino s https://t.co/8xPj1Q6duF

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24