Глава МИД Японии назвал условие получения Трампом Нобелевской премии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет достоин получения Нобелевской премии мира лишь в том случае, если ему удастся довести до конца процесс полной денуклеаризации КНДР. Такое мнение высказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Если Северная Корея осуществит денуклеаризацию, а также избавится от баллистических ракет, то президент Трамп будет достоин Нобелевской премии", - сказал дипломат.

При этом он указал на то, что в настоящий момент данный процесс идет слишком медленно, и никакого прогресса не наблюдается, передает ТАСС.

Напомним, ранее сам Трамп сообщил о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его кандидатуру на получение Нобелевской премии мира.

Сайт kp.ru писал о том, что американский лидер не верит в свою победу, но посчитал бы ее заслуженной. Так, хозяин Белого дома указал на то, что именно он наладил отношения с северокорейскими гражданами и "спас" мирных жителей Сирии от последствий антитеррористической операции России, Ирана и официального Дамаска в Идлибе.

