Путин и король Саудовской Аравии обсудили совместные действия на рынках углеводородов

СЕГОДНЯ 17:17 2019-02-19T17:17:15+03:00

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече в Буэнос-Айресе Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора подтвердили обоюдную готовность и впредь продолжать координацию действий на мировых рынках углеводородов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 19 февраля.

В ходе переговоры стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. «С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому высокому уровню взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-саудовских связей», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе президента отметили, что «при обмене мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов подтверждена готовность к продолжению координации между Россией и Саудовской Аравией».

«Обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях», - добавили в пресс-службе.

Напомним, встреча главы российского государства с саудовским принцем прошла на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Дата ответного визита президента России в Саудовскую Аравию пока не определена, конкретные сроки поездки будут согласовываться.

ИСТОЧНИК KP.RU