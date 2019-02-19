Виржини Виар займет место Карла Лагерфельда в доме моды Chanel

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-19T17:04:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Новым главным дизайнером модного дома Chanel станет "правая рука" Карла Лагерфельда - Виржини Виар. Сам немецкий кутюрье, на протяжении долгих лет занимавший эту должность, скончался во вторник, 19 февраля, в результате продолжительной болезни.

Сайт kp.ru писал о том, что последние недели состояние модельера неуклонно ухудшалось. Смерть настигла его в возрасте 85 лет.

chanelofficial Карл Лагерфельд и Виржини Виар (слева)

Что касается Виар, то они с Лагерфельдом были довольно близки, и кутюрье даже называл ее своей музой. Издание L'Union уточняет, что до назначения главным дизайнером Chanel женщина занимала должность заместителя художественного директора компании.

Кроме того, в январе 2019 года именно она выходила к гостям показа модного дома вместо Лагерфельда, который тогда впервые отказался участвовать в мероприятии по состоянию здоровья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/436296" frameborder="0"></iframe> Карл Лагерфельд представил в Москве новый календарь Pirelli.Мила СТРИЖ

ИСТОЧНИК KP.RU