2019-02-19T17:04:24+03:00
В мире

Виржини Виар займет место Карла Лагерфельда в доме моды Chanel

До настоящего момента "правая рука" великого кутюрье являлась заместителем художественного директора компании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший главный дизайнер модного дома Chanel Карл ЛагерфельдБывший главный дизайнер модного дома Chanel Карл ЛагерфельдФото: REUTERS
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Новым главным дизайнером модного дома Chanel станет "правая рука" Карла Лагерфельда - Виржини Виар. Сам немецкий кутюрье, на протяжении долгих лет занимавший эту должность, скончался во вторник, 19 февраля, в результате продолжительной болезни.

Сайт kp.ru писал о том, что последние недели состояние модельера неуклонно ухудшалось. Смерть настигла его в возрасте 85 лет.

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Карл Лагерфельд и Виржини Виар (слева)
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Что касается Виар, то они с Лагерфельдом были довольно близки, и кутюрье даже называл ее своей музой. Издание L'Union уточняет, что до назначения главным дизайнером Chanel женщина занимала должность заместителя художественного директора компании.

Кроме того, в январе 2019 года именно она выходила к гостям показа модного дома вместо Лагерфельда, который тогда впервые отказался участвовать в мероприятии по состоянию здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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