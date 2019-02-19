Виржини Виар займет место Карла Лагерфельда в доме моды Chanel
Новым главным дизайнером модного дома Chanel станет "правая рука" Карла Лагерфельда - Виржини Виар. Сам немецкий кутюрье, на протяжении долгих лет занимавший эту должность, скончался во вторник, 19 февраля, в результате продолжительной болезни.
Сайт kp.ru писал о том, что последние недели состояние модельера неуклонно ухудшалось. Смерть настигла его в возрасте 85 лет.
Что касается Виар, то они с Лагерфельдом были довольно близки, и кутюрье даже называл ее своей музой. Издание L'Union уточняет, что до назначения главным дизайнером Chanel женщина занимала должность заместителя художественного директора компании.
Кроме того, в январе 2019 года именно она выходила к гостям показа модного дома вместо Лагерфельда, который тогда впервые отказался участвовать в мероприятии по состоянию здоровья.
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ИСТОЧНИК KP.RU