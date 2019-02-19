В здании администрации Щелковского района Подмосковья идут обыски

СЕГОДНЯ 17:34 2019-02-19T17:34:44+03:00

Первого замглавы и ее подчиненный подозреваются в мошенничестве с муниципальным имуществом

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в администрации Щелковского района Московской области.

«В администрации Щелковского района проводятся следственные действия, в том числе обыски и выемка документов», - сказал источник агентства ТАСС.

По информации собеседника агентства в правоохранительных органах, в здании администрации изымают документы. Обыск, по его словам, связан с уголовным делом о мошенничестве с муниципальным имуществом, к которому имеет отношение первый замглавы администрации Щелковского района Подмосковья и ее подчиненный.

В свою очередь источник «РИА Новости» в правоохранительных органах области утверждает, что производство пока не начато. Следственные мероприятия в администрации он связывает с подозрением на должностное преступление одного из чиновников. По его данным, вопросы у СК возникли к одному из заместителей главы администрации.

Ранее kp.ru сообщал о том, что во вторник, 19 февраля, стало известно о задержании исполняющего обязанности мэра подмосковного Дзержинского Сергея Грибинюченко. Как выяснилось, правоохранители задержали чиновника на парковке одного из торговых центров в Московской области, причем взяли его с поличным при получении взятки в размере 20 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU