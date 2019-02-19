Эксперт рассказал, в какой таре продается настоящая красная икра

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-19T17:49:35+03:00

Продукт лучше покупать в жестяных банках, а не на развес

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Россиян предупредили о росте сбыта поддельной икры. Такое предостережение высказал член комитета Госдумы по природным ресурсам Константин Слыщенко. Он отметил, что это происходит из-за роста спроса на продукт.

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев дал советы как лучше выбирать икру, чтобы не нарваться на синтетическую подделку.

«В качестве рекомендации я бы хотел посоветовать покупать красную икру, упакованную в жестяную банку, которая упакована на Дальнем Востоке, в местах промысла – на Камчатке, Сахалине, на Курилах. Ни в коем случае не покупать варианты в пластике и в стеклянной таре и на развес. Это создает дополнительные риски нарваться на фальсификат и на просроченную икру. Самый гарантированный способ взять качественный продукт – купить упакованную в районах промысла икру в жестяной банке», - цитирует эксперта ИА «НСН».

Савельев добавил, что на упаковке должна быть указан период упаковки с июня по октябрь. Именно в этот период происходит добыча лосося.

Кроме того эксперт напомнил, что икра — продукт скоропортящийся, и уже после января может начать горчить, В связи с этим цены на икру к лету могут несколько опуститься.

ИСТОЧНИК KP.RU