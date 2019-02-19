2019-02-19T17:49:35+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, в какой таре продается настоящая красная икра

Продукт лучше покупать в жестяных банках, а не на развес
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эксперт рассказал, как выбрать хорошую икруЭксперт рассказал, как выбрать хорошую икруФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Россиян предупредили о росте сбыта поддельной икры. Такое предостережение высказал член комитета Госдумы по природным ресурсам Константин Слыщенко. Он отметил, что это происходит из-за роста спроса на продукт.

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев дал советы как лучше выбирать икру, чтобы не нарваться на синтетическую подделку.

«В качестве рекомендации я бы хотел посоветовать покупать красную икру, упакованную в жестяную банку, которая упакована на Дальнем Востоке, в местах промысла – на Камчатке, Сахалине, на Курилах. Ни в коем случае не покупать варианты в пластике и в стеклянной таре и на развес. Это создает дополнительные риски нарваться на фальсификат и на просроченную икру. Самый гарантированный способ взять качественный продукт – купить упакованную в районах промысла икру в жестяной банке», - цитирует эксперта ИА «НСН».

Савельев добавил, что на упаковке должна быть указан период упаковки с июня по октябрь. Именно в этот период происходит добыча лосося.

Кроме того эксперт напомнил, что икра — продукт скоропортящийся, и уже после января может начать горчить, В связи с этим цены на икру к лету могут несколько опуститься.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия направила Британии ноту из-за интервью с родными погибшей в Эймсбери
Умер Борис Яшин - советский актер и кинорежиссер
Членов съемочных групп НТВ и "Россия 1" не пустили в Молдавию
Путин: у молодежи нужно воспитывать чувство гордости за наследие нашего народа
В МИД РФ опровергли слова Порошенко об отказе США от контактов с Россией
Эксперты выяснили, в каких городах России самая дешевая шаурма
Семейный психолог объяснила, почему люди перестали хотеть жениться
Ученые полностью расшифровали геном большой белой акулы
Причина смерти Карла Лагерфельда: модельер долгое время скрывал тяжелую болезнь
Кудрин перечислил возможные последствия новых санкций США против России
В здании администрации Щелковского района Подмосковья идут обыски
Мэр столицы Франции о смерти Лагерфельда: "Он был Парижем"
Путин и король Саудовской Аравии обсудили совместные действия на рынках углеводородов
Виржини Виар займет место Карла Лагерфельда в доме моды Chanel
Берни Сандерс объявил о намерении повторно баллотироваться на пост президента США
Глава МИД Японии назвал условие получения Трампом Нобелевской премии
Лавров надеется, что Словакия сможет обеспечить консенсус в ОБСЕ
В Совфеде предложили закрывать гипермаркеты в выходные
Порошенко официально закрепил курс на вступление в НАТО и ЕС
Путин и Нетаньяху встретятся в Кремле 21 февраля
Количество отжиманий укажет на проблемы с сердцем