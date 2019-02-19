В МИД РФ опровергли слова Порошенко об отказе США от контактов с Россией

СЕГОДНЯ 18:23 2019-02-19T18:23:51+03:00

Изменить размер текста: A A

У представителей России и Соединённых Штатов не планировались и не отменялись никаких встреч. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о том, что представители США отменили в Мюнхене все встречи с российской стороной.

«Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались» - написала она и во вторник, 19 февраля, на своей страничке в Facebook.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы Алексей Чепа заметил, что чем ближе выборы президента 31 марта, тем «заявления становятся все чуднее и чуднее». «И я думаю тут все понятно, что американцы никогда не уйдут от диалога с Россией, потому что это невозможно по политическим, экономическим и другим причинам», - сказал он.

Напомним, во вторник, 19 февраля, Порошенко заявил о том, что представители Соединенных Штатов отменили все встречи со своими российскими коллегами. Речь идет, в частности, о контактах в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в период с 15 по 17 февраля. По словам президента Украины, причиной принятия таких мер стал инцидент в Керченском проливе

ИСТОЧНИК KP.RU