2019-02-19T18:11:30+03:00
Общество

Семейный психолог объяснила, почему люди перестали хотеть жениться

Специалист уверена, что падение интереса к созданию семьи связано со сложным финансовым положением людей
Елена АКИМОВА
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Психолог объяснила, почему люди не хотят женитьсяПсихолог объяснила, почему люди не хотят женитьсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За последние восемь лет их число сократилось на четверть, а количество разводов - на 6%. 70 % разводов приходится на семьи с детьми, такой статистикой поделились в Минюсте. Семейный психолог Светлана Бояринова уверена, что люди не стремятся создавать семьи потому, что у многих сложное финансовое положение.

О том, что брак накладывает определенные финансовые обязательства, знает каждый. Встает вопрос ипотеки, совместного имущества, трат на детей. Законодательство четко регулирует все эти моменты и люди боятся ответственности.

-В большей степени это пугает мужчин, но и многие женщины тоже задумываются перед вступлением в отношения. Люди понимают, что при разводе придётся делить совместное имущество, это нервы и многие не хотят в это ввязываться. Люди считают, что они живут вместе, у них любовь, зачем идти ставить штамп и отчитываться перед государством. Этим объясняется высокий процент гражданских .браков,- отмечает психолог.

Специалист уверена, что количество браков не будет увеличиваться до тех пор, пока люди не обретут «финансовую подушку» или не решат «квартирный вопрос». До этих пор простимулировать их к заключению брака почти невозможно, сообщает ИА «НСН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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