2019-02-19T18:31:05+03:00
Общество

Путин: у молодежи нужно воспитывать чувство гордости за наследие нашего народа

Глава государства обратился в приветственном послании к участникам, организаторам и гостям IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!»
Елена Гильманова
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У молодого поколения необходимо воспитывать чувство гордости за богатейшее духовное и культурное наследие нашего народа. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам, организаторам и гостям IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!».

По словам главы государства «двигаться вперед, добиваться высоких целей» можно «только обращаясь к своим истокам, сохраняя связь времен».

«Нужно воспитывать у молодого поколения уважение к героическим страницам отечественной истории, чувство гордости за богатейшее духовное и культурное наследие нашего народа» - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что форум объединяет руководителей и курсантов военно-патриотических центров из разных регионов страны, а также содействует продвижению передовых форм и методов воспитания молодежи.

«Именно от педагогов и наставников, их знаний, таланта и любви к избранному делу во многом зависит мировоззрение юношей и девушек, их приверженность традициям патриотизма и гражданственности, выбор жизненного пути», - подчеркнул президент.

IV Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай, как я!» пройдет в Москве с 19 по 23 февраля. В этом году на конкурс было прислано около 600 работ из 58 регионов России. И только 150 участников, прошедших конкурсный отбор, приглашены в Москву для участия в финальных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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