2019-02-19T19:32:52+03:00
Происшествия

Более 10 человек могут быть погребены под лавиной в Швейцарии

К настоящему моменту спасателям удалось извлечь их-под снега лишь четырех лыжников [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сход лавины произошёл на популярном горнолыжном курорте. Фото: twitter.com/LaureLugonСход лавины произошёл на популярном горнолыжном курорте. Фото: twitter.com/LaureLugon
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Мощная лавина сошла на горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале. По оценкам спасательных служб под снегом могут все еще находиться от 10 до 12 человек. Данную информацию уже подтвердил мэр города Николя Феро.

"Мы шокированы и надеемся на положительный исход для людей", — сказал градоначальник.

Группу лыжников накрыло лавиной на курорте в Швейцарии.

Известно, что лавина сошла во вторник, 19 февраля, примерно в 14:23 по местному времени (16:23 по мск) и охватила около 400 метров спуска. На месте инцидента уже работают спасатели со специально обученными собаками, а также вертолеты.

Правоохранители временно заблокировали лыжные трассы и приступили к эвакуации людей. Согласно данным издания Nouvelliste, к настоящему моменту из-под толщи снега удалось извлечь всего четырех человек. Об их самочувствии ничего неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале января под лавиной погиб москвич, решивший покататься на лыжах вне обозначенных трасс ниже станции Мир на Эльбрусе. Его тело обнаружили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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