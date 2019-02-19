2019-02-19T19:54:34+03:00
Экономика

Danske Bank сворачивает деятельность в России и Прибалтике

Решение было принято на фоне скандала с отмыванием денег в эстонском филиале компании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Danske Bank решил прекратить свою деятельность в Эстонии, Литве, Латвии и РоссииDanske Bank решил прекратить свою деятельность в Эстонии, Литве, Латвии и РоссииФото: REUTERS
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Один из крупнейших банков Северной Европы Danske Bank решил полностью свернуть свою деятельность на территории Прибалтики и в России. Соответствующее заявление распространила пресс-службе кредитной организации.

"Мы признаем, что серьезный случай возможного отмывания денег в Эстонии оказал негативное влияние на эстонское общество, и мы понимаем, что правление Финансовой инспекции Эстонии считает прекращение деятельности Danske Bank в республике необходимым" - приводятся слова и.о. гендиректора банка Йеспера Нильсена на сайте компании.

Глава организации указал на то, что дальнейшая судьба филиалов в Эстонии, Латвии, Литве и России определялась в ходе длительных обсуждений, и в результате было решено закрыть их. В последние годы Danske Bank осуществлял стратегию, направленную на развитие основных североевропейских рынков, деятельность же в Прибалтике была значительно сокращена. Поэтому решение о закрытии филиалов соответствует действующей стратегии.

Напомним, в июле прошлого года стало известно о том, что прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в отношении Danske Bank по обвинению в отмывании денег. По версии следствия, через филиалы проходили довольно крупные суммы, в том числе из России и стран СНГ, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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