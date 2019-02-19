Неизвестный напал с ножом на прохожих в Марселе: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 20:45 2019-02-19T20:46:38+03:00

Личность нападавшего все еще не установлена Фото: REUTERS

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Два человека пострадали в результате вооруженного нападения, совершенного неизвестным мужчиной в центре Марселя. Об этом сообщили в пресс-службе местного комиссариата полиции.

Известно, что инцидент произошел вечером во вторник, 19 февраля, в центре французского города. Злоумышленник набросился на прохожих с ножом и ранил двух человек. Поскольку нападение было осуществлено рядом с одним из полицейских отделений, правоохранителям удалось оперативно нейтрализовать мужчину.

Стражи порядка открыли огонь сразу после того, как преступник попытался выстрелить в них из оружия. Злоумышленник получил тяжелые травмы и вскоре скончался. Жизни пострадавших ничего не угрожает, однако состояние одного из них все еще оценивается как тяжелое.

Телеканал BFMTV уточняет, что личность и мотивы нападавшего до сих пор неизвестны.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года еще одно вооруженное нападение было совершено на рождественской ярмарке во французском Страсбурге. Тогда пострадали несколько десятков человек, жертв также не удалось избежать.

Видео с места нападения человека с ножом на прохожих в Марселе.

ИСТОЧНИК KP.RU