Япония высказалась в поддержку венесуэльского оппозиционера Гуайдо
Министр иностранных дел Японии Таро Коно высказался в поддержку председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Глава ведомства заявил, что Токио сомневается в справедливости проведенных в республике выборов, а потому настаивает на организации новой "свободной" избирательной кампании. По словам дипломата, власти островного государства ни раз обращались с соответствующей просьбой к правительству Венесуэлы, однако так и не получили удовлетворительного ответа.
"Мы исходим из того, что в ситуации, когда президентские выборы там осуществлены не были, Япония заявляет о ясной и определенной поддержке Гуайдо в качестве временно исполняющего обязанности президента", - цитирует Коно телеканал NHK.
Сайт kp.ru писал о том, что 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции объявил себя временным главой государства. Ряд западных стран, в том числе США, встал на его сторону, однако армия продолжила подчиняться действующему президенту Николасу Мадуро.
В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.
ИСТОЧНИК KP.RU