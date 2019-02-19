Япония высказалась в поддержку венесуэльского оппозиционера Гуайдо

СЕГОДНЯ 21:05 2019-02-19T21:05:06+03:00

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно высказался в поддержку председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Глава ведомства заявил, что Токио сомневается в справедливости проведенных в республике выборов, а потому настаивает на организации новой "свободной" избирательной кампании. По словам дипломата, власти островного государства ни раз обращались с соответствующей просьбой к правительству Венесуэлы, однако так и не получили удовлетворительного ответа.

"Мы исходим из того, что в ситуации, когда президентские выборы там осуществлены не были, Япония заявляет о ясной и определенной поддержке Гуайдо в качестве временно исполняющего обязанности президента", - цитирует Коно телеканал NHK.

Сайт kp.ru писал о том, что 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции объявил себя временным главой государства. Ряд западных стран, в том числе США, встал на его сторону, однако армия продолжила подчиняться действующему президенту Николасу Мадуро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU