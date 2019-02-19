2019-02-19T21:19:08+03:00
Политика

Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином предстоящий саммит США-КНДР

Американский лидер признался, что многого ожидает от этих переговоров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский лидер Дональд Трамп (справа) и президент Южной Кореи Мун Чжэ ИнАмериканский лидер Дональд Трамп (справа) и президент Южной Кореи Мун Чжэ ИнФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Главной темой обсуждения двух президентов стала подготовка к саммиту США-КНДР, который состоится 27-28 февраля во вьетнамском Ханое. Об этом сообщил официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём.

По его словам, стороны обсудили не только предстоящую встреча Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, но и провели откровенный обмен мнениями по конкретным путям достижения успеха в данном переговорном процессе. При этом американский лидер признался, что многого ожидается от саммита.

"Он намерен обсудить с президентом Мун Чжэ Ином итоги переговоров и дальнейшие шаги", - цитирует агентство Yonhap Ый Гёма.

Сайт kp.ru писал о том, что первый в истории саммит США-КНДР состоялся в июне 2018 года. В ходе переговоров Ким Чен Ын заявил о готовности к полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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