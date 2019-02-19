МИД России указал на попытки Киева "разморозить" конфликт в Донбассе

СЕГОДНЯ 21:38 2019-02-19T21:38:22+03:00

Таким образом украинские власти надеются переключить внимание избирателей с проблем в стране на военные действия

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Украинские власти пытаются возобновить конфликт в Донбассе на фоне приближения очередных президентских выборов. К такому выводу пришли в министерстве иностранных дел России.

В ведомстве указали на то, что в последнее время сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ отмечают рост интенсивности обстрелов на линии соприкосновения. Так, за последние две недели было зафиксировано около 10 тысяч нарушений режима перемирия, а накануне в Донецке прогремели три взрыва.

Сайт kp.ru писал о том, что 18 февраля в центра города сдетонировали самодельные безоболочные устройства. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Похоже, Киев сознательно продолжает "размораживать" ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей. Все это укладывается в логику набирающей обороты предвыборной кампании [действующего президента Украины] Петра Порошенко", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Дипломаты считают, что главной целью киевских властей является переключение внимания избирателей с проблем экономики и социальной сферы на военные действия в Донбассе, а также возложение ответственности за все это на Россию.

"В этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ. Призываем западных кураторов Украины одернуть ее руководство с целью удержать его от военных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями", - подытожили в МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU