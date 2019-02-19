Движение транспорта в центре Москвы 20 февраля будет частично перекрыто

СЕГОДНЯ 22:15 2019-02-19T22:15:34+03:00

В центре Москвы 20 февраля будут перекрыты несколько улиц в районе Гостиного двора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Движение в центре Москвы в среду, 20 февраля, будет частично ограничено из-за ежегодного обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, с 05:00 по мск до окончания мероприятия нельзя будет проехать по улице Ильинке от Красной до Новой площади, а также по Рыбному переулку от Ильинки до Варварки и по Большому Черкасскому переулку от Малого Черкасского переулка до Ильинки. Кроме того, будет частично перекрыт Малый Черкасский переулок - от Большого Черкасского переулка в сторону Новой площади.

Стоит напомнить, что Путин начнет оглашать послание Федеральному собранию в 12:00 по мск. Мероприятие пройдет в Гостином дворе. Согласно данным ТАСС, на нем будет присутствовать 761 журналист, как из российских, так и из зарубежных СМИ.

Ранее сайт kp.ru пообщался с ведущими политикам и экспертами и узнал, что они хотели бы услышать в обращении главы государства к парламенту.

ИСТОЧНИК KP.RU