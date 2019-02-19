Медведев призвал не допустить необоснованного роста тарифов на вывоз мусор

СЕГОДНЯ 22:33 2019-02-19T22:33:28+03:00

По словам премьера, стоимость услуги может незначительно увеличится, но при этом должны быть заметны улучшения

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на то, что переход регионов на новую систему утилизации твердых отходов должен быть проведен так, чтобы население заметило изменения не только в квитанциях на оплату, но и в работе коммунальных служб. Соответствующее заявление было сделано в ходе селекторного совещания правительства.

"Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно — значительно расти просто не должен, а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо", — сказал глава кабмина.

При этом, обращаясь к губернаторам, Медведев подчеркнул, что они должны осознать персональную ответственность за происходящее. Также премьер призвал распространить на территорию всей страны опыт по фиксации проблем с вывозом мусора в социальных сетях.

По словам политика, сейчас граждане активно пользуются таким способом донесения своих проблем до широкой общественности, властям же осталось лишь начать обращать внимание на подобные сообщения и отвечать на них, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее правительство России предложило организовать раздельный вывоз твердых коммунальных отходов, чтобы снизить тариф на его вывоз.

ИСТОЧНИК KP.RU