2019-02-19T22:46:59+03:00
Общество

Минпромторг не нашел оснований для закрытия супермаркетов в выходные

Идея об ограничении работы крупных торговых сетей не получила поддержки в профильном ведомстве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дниЧлен комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дниФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пресс-службе министерства промышленности и торговли России заявили, что инициатива сенатора Алексея Кондратьева об ограничении работы крупных супермаркетов пока не поступала в распоряжение ведомства, и окончательная позиция по данному вопросу может быть сформирована лишь после изучения соответствующего документа.

Однако в Минпромторге уже указали на то, что в распространенном СМИ предложении члена Совфеда отсутствует мотивировочная часть, поэтому преследуемые цели и ожидаемые результаты пока непонятны. Кроме того, следует понимать, что Россия отличается от европейских государств, политику которых приводил в пример Кондратьев, доказывая целесообразность введения запрета на работу гипермаркетом в выходные.

Сайт kp.ru писал о том, что сенатор предложил закрывать все крупные сетевые супермаркеты в 20:00 в пятницу и открывать их только утром в воскресенье в рамках оказания поддержки владельцам небольших магазинов.

"В сравнении с западными странами в РФ торговых площадей в два раза меньше (с Германией, упомянутой сенатором, например, почти в три раза)", - цитирует сайт телеканала "Звезда" представителя Минпромторга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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