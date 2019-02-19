2019-02-19T23:23:25+03:00
Политика

СМИ сообщили о ранении главаря «Джебхат ан-Нусры»* в сирийском Идлибе

Аль-Джулани получил осколочное ранение в голову и теперь находится в одной из турецких больниц
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главарь террористов получил тяжелое ранениеГлаварь террористов получил тяжелое ранениеФото: REUTERS
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Во вторник, 19 февраля, стало известно, что лидер террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (новое название *«Джебхат ан-Нусры», запрещенной в России экстремистской организации) Абу Мухаммад аль-Джулани был тяжело ранен в голову и находится в одной из турецких больниц.

Главарь террористов (его настоящее имя – Мухаммад Хусейн аш-Шараа) в понедельник вечером получил осколочное ранение в голову при взрыве в в сирийском городе Идлиб, и его доставили в больницу города Антакья, расположенного в приграничной турецкой провинции Хатай. Об этом рассказал РИА Новости неназванный медицинский источник в Турции. Он добавил, что раненому уже сделали операцию, Аль-Джулани в коме. Его поместили в отделение интенсивной терапии.

«Человек, которого вчера доставили в государственную больницу города Антакья, является террористом Абу Мухаммадом аль-Джулани», - приводит агентство слова своего собеседника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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