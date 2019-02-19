2019-02-20T00:30:35+03:00
В мире

Трамп высказался об иске 16 штатов: Я так и предполагал

По словам президента США, все штаты, подавшие на него в суд из-за ЧП, управляются демократами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп поделился со своими подписчиками в Twitter мыслями по поводу судебной тяжбы с властями 16 штатов из-за режима ЧП.

«Как я и предполагал, 16 штатов, большинство из которых находятся под управлением демократов, сторонников открытых границ и левых радикалов, подали в суд», - написал он.

Американский лидер при этом обвинил Калифорнию в том, что она «впустую потратила миллионы долларов» на строительство скоростной железной дороги.

«Неудачный проект скоростного поезда в Калифорнии, по которому перерасход побил все мировые расходы, в сотни раз дороже стены, в которой мы отчаянно нуждаемся!» - подчеркнул Трамп.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 15 февраля, президент США подписал документ, который вводит режим ЧП на границе с Мексикой. В понедельник власти 16 американских штатов подали в один из окружных судов Калифорнии иск с требованием ввести временный запрет на исполнение президентского указа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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