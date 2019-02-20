Все сообщения о бомбах в Москве оказались ложными

СЕГОДНЯ 00:38 2019-02-20T00:57:51+03:00

За несколько дней в полицию поступило около 30 сообщений об угрозах взрыва в разных местах города, пришлось эвакуировать тысячи людей

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За несколько последних дней с столичную полицию поступило около 30 сообщений об угрозах взрыва в разных местах Москвы. К счастью, ни одно из них не подтвердилось.

Но по каждому из таких звонков о минировании выезжали взрывотехники, спасатели, кинологи со специально обученными собаками, приходилось тщательно осматривать все помещения и эвакуировать множество людей – в общей сложности около 20 тысяч человек.

Телефонные «террористы» сообщали о взрывчатке в крупных торговых центрах столицы, гостинице «Космос», ВДНХ и Останкинской телебашне. Они «минировали» ТЭЦ, Ярославский и Казанский вокзалы, а во вторник утром сообщили об угрозе взрыва в нескольких московских школах.

«Кинологи проверили все поступившие сообщения о минировании. Взрывных устройств в зданиях не обнаружено», - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в середине января прошла «волна» сообщений о минированиях в Москве. Неизвестные сообщали о запланированных взрывах в аэропортах и ТЦ «Охотный ряд». А в начале февраля в экстренные службы города поступило сообщение о минировании семи ТЦ.

Между тем, подобные «шуточки» чреваты нешуточным сроком за решеткой: в Уголовном Кодексе России есть статья №207 о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма», по которой рассекреченному анониму может грозить до трёх лет колонии – это если из хулиганских побуждений и без особого ущерба. А если «в целях дестабилизации деятельности органов власти», да еще такой звонок повлечет за собой «смерть человека или иные тяжкие последствия», то и до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU