Посольство России: Призывая запретить показ фильма «Т-34» в США, Украина пытается диктовать свою волю Америке

СЕГОДНЯ 01:49 2019-02-20T02:00:53+03:00

Российский фильм «Т-34» повествует о подвиге российских танкистов в годы Великой Отечественной войны Фото: кадр из фильма

Изменить размер текста: A A

Призывая Соединенные Штаты отменить показ российского фильма «Т-34» в американских кинотеатрах, дипмиссия Украины в США «открыто вмешивается во внутренние дела страны пребывания», считает посольство России в Вашингтоне.

«Наследники С. Бандеры, Р. Шухевича, Я. Стецько, Д. Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резнёй, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке. Стране-победительнице, в которой живут тысячи выживших в холокосте, ветеранов Второй мировой войны», - отмечается в комментарии российского посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Российские дипломаты выразили надежду, что «столь наглое поведение» представителей Киева «получит должную оценку» Вашингтона.

«Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины. Особенно в преддверии 75-летия нашей общей победы над нацизмом», - подчеркнули в посольстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне украинское посольство в Штатах призвало не показывать в США картину режиссера Алексея Сидорова «Т-34», рассказывающую о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны, мотивируя это тем, что фильм якобы каким-то образом «популяризирует современную агрессию России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю

За что хвалят и ругают фильм "Т-34" с Сашей Петровым в главной роли (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU