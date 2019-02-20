«Штаны для слабаков»: Пассажир провел 12 часов полета в трусах и босиком

СЕГОДНЯ 02:32 2019-02-20T02:46:31+03:00

О странном мужчине в самолете рассказала девушка, которой «повезло» лететь с ним одним рейсом [фото]

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Людям, летевшим из Парижа в Лос-Анджелес самолетом авиакомпании Air France, пришлось целых 12 часов наблюдать за пассажиром без штанов. Одна из них рассказала о странном человеке в своем Twitter, проиллюстрировав повествование красноречивыми снимками. Пост девушки очень быстро приобрел огромную популярность в Интернете, собрав тысячи лайков и комментариев.

«Человек в кресле напротив снял штаны и остался только в трусах-боксерах. Стюардессы кажутся безразличными. Это будет долгий полет», - написала Лиззи Томпсон.

Мужчина снял штаны и остался в трусах-боксерах. Фото: Twitter/Lizzie_Thompson

Далее, по словам девушки, мужчина разулся и снял носки. Остается лишь посочувствовать тем, кто сидит рядом с ним. Причем перед этим он накричал на другого пассажира из-за слишком громкой музыки.

Носки он тоже снял. Фото: Twitter/Lizzie_Thompson

Мужчина без брюк разгуливал босиком по салону, спустя два часа полета взял выпил четыре мини-бутылки вина и уснул. А проснулся, видимо, от холода. Надел теплую куртку, но остался в трусах. Штаны – для слабаков.

Когда странный пассажир замерз, он надел пуховик, но остался без штанов. Фото: Twitter/Lizzie_Thompson

В конце концов чудак, который, по мнению Лиззи Томпсон, не был ни американцем, ни французом, к концу полета полностью оделся, и пассажиры рейса были избавлены от неприятного зрелища.

«Ничто так не сближает пассажиров, как полуголый попутчик», - иронизирует девушка.

К слову, как писал сайт kp.ru, год назад самолет американской компании Alaska Airlines практически сразу после взлета вернулся в аэропорт из-за голого пассажира в туалете.

ИСТОЧНИК KP.RU