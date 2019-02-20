2019-02-20T03:19:44+03:00
Политика

За американским эсминцем в Черном море наблюдают российские корабли

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook вернулся в Черное море 19 февраля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский эсминец Donald CookАмериканский эсминец Donald CookФото: REUTERS
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За вернувшимся в Черное море американским ракетным эсминцем Donald Cook пристально наблюдают корабли Черноморского флота. Об этом журналистам рассказали в Национальном центре управления обороной России.

«Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс», - уточняется в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Donald Cook зашел в акваторию Черного моря во вторник, 19 февраля. Это его второй «визит» с начала года: «Дональд Кук» побывал здесь в январе.

В ВМС США традиционно объяснили нынешнее пребывание своего корабля в Черном море совместной с союзниками операцией «по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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