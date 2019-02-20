За американским эсминцем в Черном море наблюдают российские корабли
За вернувшимся в Черное море американским ракетным эсминцем Donald Cook пристально наблюдают корабли Черноморского флота. Об этом журналистам рассказали в Национальном центре управления обороной России.
«Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс», - уточняется в сообщении.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Donald Cook зашел в акваторию Черного моря во вторник, 19 февраля. Это его второй «визит» с начала года: «Дональд Кук» побывал здесь в январе.
В ВМС США традиционно объяснили нынешнее пребывание своего корабля в Черном море совместной с союзниками операцией «по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности».
ИСТОЧНИК KP.RU