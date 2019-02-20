2019-02-20T03:51:24+03:00
В мире

СМИ узнали размер «гитлеровских пенсий»

В Бельгии 27 человек до сих пор получают от Германии обещанные нацистами денежные пособия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Размер «гитлеровских» пенсий составляет от 425 до 1275 евроРазмер «гитлеровских» пенсий составляет от 425 до 1275 евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оказывается, Германия до сих пор выплачивает обещанные еще в 1941 году Адольфом Гитлером «верность и послушание» денежные пособия бывшим солдатам Третьего Рейха.

Например, в Бельгии такие выплаты получают 27 граждан. Отмечается, что все эти пенсионеры – или воевавшие в годы Второй мировой войны на стороне фашистской Германии нацисты, или их наследники.

Размер «гитлеровских пенсий», по данным издания, составляет от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей). Газета уточняет, что современная ФРГ вынуждена выплачивать пособия пособникам фашистов как страна-правопреемница Третьего Рейха.

К слову, как писал сайт kp.ru, недавно в немецком Нюрнберге хотели продать «с молотка» пять картин, авторство которых приписывают Гитлеру. Провести «специальную распродажу» в Баварии планировал аукционный дом «Weidler», но аукцион провалился.

Во-первых, потенциальных покупателей отпугнули сомнения в авторстве работ и высокие стартовые цены, а во вторых, местные власти призвали граждан игнорировать «распродажу», назвав «дурным тоном» саму идею продавать рисунки Гитлера в городе, где в 1945 году судили нацистских военных преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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