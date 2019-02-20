2019-02-20T04:15:45+03:00
Политика

Гуаидо назначил новых послов Венесуэлы еще в нескольких странах

Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страныСпикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 февраля, Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент, который сейчас находится под контролем оппозиции) по предложению самопровозглашенного «врио президента» страны Хауна Гуаидо назначила новых представителей Боливарианской республики восьми странах.

Дипломатические представители Венесуэлы, как уточняется в опубликованном на странице парламента в Twitter сообщении, сменились в Австралии, Андорре, Великобритании, Бельгии, Доминиканской Республике, Нидерландах, Люксембурге и Румынии.

До этого венесуэльские депутаты-оппозиционеры одобрили назначение новых послов в Аргентине, Бразилии, Гватемале, Гондурасе, Группе Лимы, Канаде, Колумбии, Коста-Рике, Панаме, Парагвае, Перу, Чили и Эквадоре.

Однако, как ранее писал сайт kp.ru, первым делом Хуан Гуаидо сменил дипломатического представителя Венесуэлы в Соединенных Штатах. Интересы «временного правительства» самозванца в Вашингтоне сейчас представляет Карлос Веккьо.

РЕПОРТАЖ «КП»

«Мы не хотим стрелять друг в друга»: Как Венесуэла раскололась на два лагеря

Наши корреспонденты Александр Коц и Антон Фокин передают с улиц Каракаса (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двоевластие в Венесуэле: лидер оппозиции провозгласил себя президентом, а Мадуро не намерен сдаваться

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Мадуро готов на диалог, но Гуаидо хочет крови

В пятницу 25 января прямо перед завершением рабочей недели оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а «президент» Хуан Гуаидо снова пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства (подробности).

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СМИ узнали размер «гитлеровских пенсий»
За американским эсминцем в Черном море наблюдают российские корабли
«Штаны для слабаков»: Пассажир провел 12 часов полета в трусах и босиком
Посольство России: Призывая запретить показ фильма «Т-34» в США, Украина пытается диктовать свою волю Америке
Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США
Все сообщения о бомбах в Москве оказались ложными
Трамп высказался об иске 16 штатов: Я так и предполагал
СМИ сообщили о ранении главаря «Джебхат ан-Нусры»* в сирийском Идлибе
Минпромторг не нашел оснований для закрытия супермаркетов в выходные
Медведев призвал не допустить необоснованного роста тарифов на вывоз мусор
Движение транспорта в центре Москвы 20 февраля будет частично перекрыто
Налог для самозанятых планируют распространить на все регионы России
МИД России указал на попытки Киева "разморозить" конфликт в Донбассе
Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином предстоящий саммит США-КНДР
Япония высказалась в поддержку венесуэльского оппозиционера Гуайдо
Неизвестный напал с ножом на прохожих в Марселе: пострадали два человека
Эсминец США второй раз с начала года зашел в Черное море
Оззи Осборн отменил концерты в трех странах из-за тяжелой болезни
Danske Bank сворачивает деятельность в России и Прибалтике
Более 10 человек могут быть погребены под лавиной в Швейцарии
Россия направила Британии ноту из-за интервью с родными погибшей в Эймсбери
Умер Борис Яшин - советский актер и кинорежиссер