Гуаидо назначил новых послов Венесуэлы еще в нескольких странах

СЕГОДНЯ 03:59 2019-02-20T04:15:45+03:00

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Во вторник, 19 февраля, Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент, который сейчас находится под контролем оппозиции) по предложению самопровозглашенного «врио президента» страны Хауна Гуаидо назначила новых представителей Боливарианской республики восьми странах.

Дипломатические представители Венесуэлы, как уточняется в опубликованном на странице парламента в Twitter сообщении, сменились в Австралии, Андорре, Великобритании, Бельгии, Доминиканской Республике, Нидерландах, Люксембурге и Румынии.

До этого венесуэльские депутаты-оппозиционеры одобрили назначение новых послов в Аргентине, Бразилии, Гватемале, Гондурасе, Группе Лимы, Канаде, Колумбии, Коста-Рике, Панаме, Парагвае, Перу, Чили и Эквадоре.

Однако, как ранее писал сайт kp.ru, первым делом Хуан Гуаидо сменил дипломатического представителя Венесуэлы в Соединенных Штатах. Интересы «временного правительства» самозванца в Вашингтоне сейчас представляет Карлос Веккьо.

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ИСТОЧНИК KP.RU