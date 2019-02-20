Украина может отказаться от участия в «Евровидении» из-за России

СЕГОДНЯ 04:31 2019-02-20T04:57:18+03:00

В этом году участников «Евровидения» будет принимать Израиль Фото: REUTERS

Вице-премьер Незалежной очень недоволен тем, что музыканты, которые будут представлять Киев в Израиле, выступают в нашей стране

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил вообще не отправлять на песенный конкурс «Евровидение» исполнителей от Незалежной. По его мнению, это лучше, чем если в Израиль поедет музыкант, который выступает с концертами в России.

«Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать», - написал он в своем Twitter.

«Не нужно будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и Россией – не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация», - добавил Кириленко.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Украину на «Евровидении – 2019» может представить российская певица Юлия Юрина, солистки группы YUKO. По результатам голосования зрителей и членов жюри она вышла в финал национального отбора на музыкальный конкурс.

Финал отбора пройдет 23 февраля. За право поехать в Тель-Авив от Киева будут соревноваться шесть претендентов: Brunettes Shoot Blondes, Maruv, Anna Maria, Freedom Jazz, Kazka и группа YUKO. У певицы Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, на начало апреля запланированы гастроли в Москве и Санкт-Петербурге.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/689519" frameborder="0"></iframe> Сергей Лазарев на Евровидении - 2016.Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU