2019-02-20T06:11:02+03:00
Политика

В госдепе прокомментировали слова Лаврова о стремлении США расколоть Сирию

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что это «неверная интерпретация» политики Вашингтона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В госдепе утверждают, что США выступают «за сохранение единства и территориальной целостности Сирии»В госдепе утверждают, что США выступают «за сохранение единства и территориальной целостности Сирии»Фото: REUTERS
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Вашингтон выступает за единство и территориальную целостность Сирии, а российская сторона неправа, говоря о том, что Соединенные Штаты стремятся расколоть эту арабскую республику. Так заявил представитель госдепартамента США Роберт Палладино в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Речь идёт о неверной интерпретации политики США. Мы выступаем за сохранение единства и территориальной целостности Сирии», - сказал он на брифинге в госдепе.

Когда представителя американского внешнеполитического ведомства спросили, планируют ли Штаты разделить САР на несколько частей, дипломат ответил: «Конечно, этого нет», передает Интерфакс.

Как писал сайт kp.ru, ранее во вторник, 19 февраля, глава МИД России назвал ситуацию на северо-востоке Сирии результатом незаконного пребывания там Соединенных Штатов. Сергей Лавров сказал, что под предлогом борьбы с терроризмом американцы пытаются расколоть страну и создать на восточном берегу Евфрата квазигосударство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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