2019-02-20T07:09:27+03:00
Москва

Погода в Москве на 20 февраля 2019 года: в столице потеплеет до +4 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 февраля 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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В среду, 20 февраля, в Москве потеплеет до +4 градусовВ среду, 20 февраля, в Москве потеплеет до +4 градусовФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 20 февраля 2019 года. Как утверждают специалисты, в среду в столице вновь потеплеет. Так, столбики термометров не опустятся ниже нуля и будут колебаться на отметке +2…+4 градуса.

Между тем облаков на небе станет больше, хотя время от времени и ожидаются прояснения. Кроме того, в мегаполисе прогнозируются небольшие осадки. Причем метеорологи опять предупреждают о гололедице. Ветер же будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

В ночь на четверг, 21 февраля, воздух остынет до -1…-3 градусов, сообщает Гидрометцентр России. При этом в темное время суток в городе пройдет снег.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, февраль-2019 в Москве может войти в пятерку самых теплых февралей за всю историю метеонаблюдений. Что касается текущей недели, то синоптики заранее предупреждали жителей столицы о резких температурных скачках - от 15-градусного мороза до оттепели и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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