2019-02-20T07:39:55+03:00
Политика

Минобороны РФ развернет сеть новейших комплексов слежения за космосом

В настоящее время военные уже могут обнаруживать космические объекты на расстоянии свыше 50 тысяч километров
Дарья ИВАШКИНА
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Минобороны РФ развернет сеть новейших комплексов слежения за космосомМинобороны РФ развернет сеть новейших комплексов слежения за космосомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 20 февраля, появилась информация о том, что Минобороны РФ намерено в ближайшем будущем развернуть сеть новейших комплексов слежения за космосом. С ее помощью, как заметил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил (ВКС) России Игорь Морозов, наши военные смогут постоянно контролировать околоземное пространство «по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот».

По сведениям Морозова, новейшие комплексы системы контроля космического пространства появятся в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.

Также генерал-майор рассказал об оптико-электронном комплексе «Окно», находящемся в Таджикистане. В частности, он подчеркнул, что благодаря этому комплексу военные в настоящее время могут обнаруживать космические объекты на расстоянии свыше 50 тысяч километров. «После проведенной в 2014 году модернизации возможности комплекса существенно возросли. Сегодня он может обнаруживать объекты на расстоянии уже свыше 50 тысяч километров в зоне обзора», - сказал Морозов в интервью газете «Красная звезда».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально накануне президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий создание шестого рода американских войск - Космических сил Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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