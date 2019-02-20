За ложь в декларациях депутаты лишатся мандатов

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-20T08:43:07+03:00

Вопросы возникнут и в том случае, если парламентарий совершит покупку, стоимость которой превышает его доход за три года

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Депутатов Госдумы могут досрочно лишать мандатов если они недостоверно укажут свои доходы в декларации. Вопросы так же возникнут, если парламентарий совершит крупную покупку, цена которой превосходит его доход за последние три года. Соответствующий законопроект разрабатывается в Государственной думе в рамках реализации рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO).

Данный документ сможет защитить власть от нечистых на руку депутатов.

Сегодня народный избранник может лишиться мандата в том случае, если не вовремя предоставит декларацию или вовсе откажется афишировать свои доходы. В случае возникновения ошибки в документе парламентария ждет предупреждение или освобождение от руководящей должности.

- Если же в действиях прослеживается злой умысел, то речь уже должна идти о большем наказании, в том числе и досрочном прекращении полномочий. Соответствующий документ уже обсуждается, - рассказал источник в Администрации президента газете «Известия».

Следить будут не только за доходом парламентария, но и членов его семьи. Не исключено, что парламентские комиссии по проверке сведений получат право допуска к сведениям об операциях, счетах и вкладах физлиц, составляющих банковскую, в том числе налоговую, тайну.

Ранее в управление главы Карачаево-Черкесской Республики заявили, что в налоговой декларации за 2017 год депутат гордумы Алина Чикатуева не указала несколько расчётных счетов, на которые поступали средства. Считается, что таким образом она попыталась скрыть 108 миллионов дохода. Народную избранницу предложили наказать, лишив мандата.

ИСТОЧНИК KP.RU